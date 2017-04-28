أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 28 أبريل 2017

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سعر الذهب اليوم في اليمن

تحتوي صفحة “بوابتي” على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 10,174 ريال $40.72 سعر الذهب عيار 22 9,326 ريال $37.33 اسعار الذهب عيار 21 8,902 ريال $35.63 اسعار الذهب عيار 18 7,631 ريال $30.54 سعر الذهب عيار 14 5,935 ريال $23.75 سعر الذهب عيار 12 5,087 ريال $20.36 اسعار أوقية الذهب 316,410 ريال $1,266 اسعار جنيه الذهب 71,219 ريال $285.05 اسعار كيلو الذهب 10,173,957 ريال $40,720 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, April 28, 2017 10:24 AM بتوقيت دولة اليمن

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 27 إبريل 10,161 8,891 7,621 5,927 5,081 26 إبريل 10,201 8,926 7,651 5,951 5,100 25 إبريل 10,160 8,890 7,620 5,927 5,080 24 إبريل 10,248 8,967 7,686 5,978 5,124 23 إبريل 10,327 9,036 7,745 6,024 5,163 22 إبريل 10,327 9,036 7,745 6,024 5,163 21 إبريل 10,328 9,037 7,746 6,025 5,164 20 إبريل 10,307 9,019 7,730 6,012 5,153 19 إبريل 10,284 8,999 7,713 5,999 5,142 18 إبريل 10,368 9,072 7,776 6,048 5,184

المصدر: بوابتي