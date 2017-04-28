أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 28 أبريل 2017

أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 28 أبريل 2017
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سعر الذهب اليوم في اليمن

تحتوي صفحة “بوابتي” على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 10,174 ريال $40.72
سعر الذهب عيار 22 9,326 ريال $37.33
اسعار الذهب عيار 21 8,902 ريال $35.63
اسعار الذهب عيار 18 7,631 ريال $30.54
سعر الذهب عيار 14 5,935 ريال $23.75
سعر الذهب عيار 12 5,087 ريال $20.36
اسعار أوقية الذهب 316,410 ريال $1,266
اسعار جنيه الذهب 71,219 ريال $285.05
اسعار كيلو الذهب 10,173,957 ريال $40,720
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, April 28, 2017 10:24 AM بتوقيت دولة اليمن

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
27 إبريل 10,161 8,891 7,621 5,927 5,081
26 إبريل 10,201 8,926 7,651 5,951 5,100
25 إبريل 10,160 8,890 7,620 5,927 5,080
24 إبريل 10,248 8,967 7,686 5,978 5,124
23 إبريل 10,327 9,036 7,745 6,024 5,163
22 إبريل 10,327 9,036 7,745 6,024 5,163
21 إبريل 10,328 9,037 7,746 6,025 5,164
20 إبريل 10,307 9,019 7,730 6,012 5,153
19 إبريل 10,284 8,999 7,713 5,999 5,142
18 إبريل 10,368 9,072 7,776 6,048 5,184

المصدر: بوابتي

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