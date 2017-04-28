أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 28 أبريل 2017

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سعر الذهب اليوم في اليمن
تحتوي صفحة “بوابتي” على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|10,174 ريال
|$40.72
|سعر الذهب عيار 22
|9,326 ريال
|$37.33
|اسعار الذهب عيار 21
|8,902 ريال
|$35.63
|اسعار الذهب عيار 18
|7,631 ريال
|$30.54
|سعر الذهب عيار 14
|5,935 ريال
|$23.75
|سعر الذهب عيار 12
|5,087 ريال
|$20.36
|اسعار أوقية الذهب
|316,410 ريال
|$1,266
|اسعار جنيه الذهب
|71,219 ريال
|$285.05
|اسعار كيلو الذهب
|10,173,957 ريال
|$40,720
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, April 28, 2017 10:24 AM بتوقيت دولة اليمن
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|27 إبريل
|10,161
|8,891
|7,621
|5,927
|5,081
|26 إبريل
|10,201
|8,926
|7,651
|5,951
|5,100
|25 إبريل
|10,160
|8,890
|7,620
|5,927
|5,080
|24 إبريل
|10,248
|8,967
|7,686
|5,978
|5,124
|23 إبريل
|10,327
|9,036
|7,745
|6,024
|5,163
|22 إبريل
|10,327
|9,036
|7,745
|6,024
|5,163
|21 إبريل
|10,328
|9,037
|7,746
|6,025
|5,164
|20 إبريل
|10,307
|9,019
|7,730
|6,012
|5,153
|19 إبريل
|10,284
|8,999
|7,713
|5,999
|5,142
|18 إبريل
|10,368
|9,072
|7,776
|6,048
|5,184
المصدر: بوابتي