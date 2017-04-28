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فضيحة.. قناة حوثية تذيع مشاهد تمثيلية في مدارس صنعاء وتزعم أنها انتصارات للحوثيون في جبهات القتال!


 

قامت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين بإذاعة مشاهد تمثيلية في مدارس بالعاصمة صنعاء وزعمت أنها انتصارات للحوثيون في جبهات القتال.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي قامت بإحضار ما يقارب عشرين طقما عسكريا إلى مدرسة خالد بن الوليد بصنعاء، والقيام بمشهد تمثيلي للكذب على الناس أنهم في جبهات القتال .

ونقلت نشرة “صنعاء اليوم” عن مصادر خاصة القول إن المليشيات أحضرت أطفالا واعطتهم ولاعات بأنهم في جبهات القتال لتفجير الدبابات، وآخرين يتبرعون بمبالغ مالية وحث الناس على التبرع للمجهود الحربي وبذل أبنائهم للقتال حد زعمهم.

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2017/04/28 - 6:21 0 101 views
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