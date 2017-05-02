وزير الخارجية يوجه دعوة هامة للمواطنين بشأن “جواز السفر” اليمني

وجه نائب رئيس الوزراء ،وزير الخارجية عبدالملك المخلافي دعوة للمواطنين الذين استخرجوا جوازات من المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الانقلابية التوجه الي اقرب مركز لاستبداله حيث ان اغلب دول العالم لاتتعامل مع الجواز الصادر من المراكز التي تقع تحت سيطرة المليشيا لانها تخالف المواصفات المعتمدة في العالم للجوار اليمني نظرا لطباعتها بصورة مخالفة للقانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم في مبنى القنصلية العامة في فرانكفورت بالمانيا مركز الإصدار الآلي لدول أوربا لتأمين خدمة إصدار الجوازات للمواطنين اليمنيين بدول أوروبا .

وقال وزير الخارجية أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على الحفاظ على مصداقية الجواز اليمني كوثيقة هامة وكانت تعليمات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واضحة في الحفاظ على الثقة في الجواز اليمني وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين”.

وحث الوزير المخلافي العاملين بالقنصلية ومركز الإصدار الآلي بفرانكفورت بتسهيل معاملات المواطنين اليمنيين والسرعة في إنجازها على اكمل وجه..مؤكداً ان اللجنة العليا للجوازات تعمل بكل طاقتها لضمان حصول المواطنين على الخدمة سواءً في الداخل او في الخارج.

وأضاف المخلافي “تم طباعة الجواز اليمني وفق اعلى المواصفات الدولية ووفق نظام دقيق في الإصدار والرقابة والتدقيق كما تم افتتاح مراكز إصدار في عدن ومارب والمكلا وسيئون و المهرة ،وفي سفاراتنا في كلاً من الرياض وجده وابوظبي ودبي وكوالامبور والقاهرة واوشنطن وعمان ولندن والمنامة”..لافتاً الى انه وخلال الايام القادمة سيتم فتتح مراكز إصدار الجوازات في تعز والدوحة والكويت والسودان وجيبوتي والصين .

وأشار الى ان مراكز الإصدار التي تم انشاؤها في الرياض وجدة بالمملكة العربية العربية السعودية استفاد منها مايقارب نصف مليون مواطن يمني مغترب ممن شملتهم مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي قضت بتصحيح أوضاعهم.